農曆春節前夕，淡水警分局偕同轄區鄞山寺主動關懷獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，贈送物資及紅包，水碓所所長許庭豪發現一些年長者行動不便需要輔具幫助，於是透過管道向外界求助，國際獅子會300A2區「翔順」獅子會會長陳政樺、獅友陳加樺及本分局義刑分隊長戴顗軒等3人得知訊息後，主動慷慨解囊，捐贈愛心輪椅10部供年長者使用，讓獨居弱勢長輩更加感受到社會的溫暖。

水碓所所長許庭豪表示，春節期間主動關懷轄區內的獨居老人及中低收入戶等弱勢家庭，發現有些獨居且身體退化的年長者，必須靠輔具緩慢移動，雖然政府有提供補助，但仍無力購買，經警員蔡欣妤調查統計急需幫助的弱勢長者，並向外界尋求協助。

「翔順」獅子會會長陳政樺得知消息後，立即與獅友陳加樺及本分局義刑分隊長戴顗軒一同響應，捐贈10部輪椅供新民里、崁頂里及正德里等3個里民使用，並於本(2)月7日由3位里長代表受贈，讓獨居弱勢長輩感受社會的溫暖，也期盼藉此拋磚引玉邀請各界一起做公益，讓社會大眾一起發揮愛心關懷弱勢族群。

淡水警分局表示，「政府的資源有限，民間的力量無窮」感謝「翔順」獅子會此次的捐贈，透過物資捐贈送給需要幫助的年長者，使資源發揮最大的效益，對於同仁主動關懷轄區弱勢家庭及獨居年長者，深表嘉許，希望能夠讓民眾感受到來自人民保姆的溫情與關懷。

(中時 )