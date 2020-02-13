高樹鄉長王樹圍（右）與高樹農會總幹事謝朝景視察蜜棗包裝情形，希望讓參與馬拉松跑者感覺值回票價。（林和生攝）

享譽全台的高樹蜜棗國際馬拉松不受疫情影響，如期於16日展開，賽事超過1萬名跑者報名，主辦單位高樹鄉公所不敢大意，出動2台紅外線體溫感測儀，更宣布婉拒來自中港澳及其他外籍人士參加，企圖將防疫工作做到滴水不漏。

高樹鄉長王樹圍指出，辦與不辦確實沙盤推演多次，但根據中央流行疫情指揮中心公告，目前新冠肺炎確診病例皆來自境外，或境外移入導致的家庭感染，尚無社區群聚感染狀況，基於維護報名者權益，在加強防疫措施下仍如期舉行。

王樹圍表示，賽事當天將要求所有選手填寫自主健康調查表，凡是在2月1日曾經入境中港澳的跑者將全額退費、婉拒參加，另現場實施體溫量測、提供酒精或乾洗手液；至於不克前來的跑者，賽會也將完賽物資以郵寄方式送達，郵資則由主辦單位負擔。

「來電要求退賽的跑者僅百餘人」，大夥仍是躍躍欲試，主辦單位將提供每人每份伴手禮，主要以鄉內農產木瓜、鳳梨、小蕃茄及蜜棗可供選擇，其中有超過4000人指定當季蜜棗，為此工作人員特地前往包裝場視察分裝進度。

王樹圍說，「高樹馬」最主要目的就是行銷地方農特產，因此農產品都需經過嚴格藥檢，不能有任何農藥殘留，且每顆甜度要求在13度以上，重量則是3至3.4兩，除了希望賽事順利進行，也希望所有跑者都能不虛此行。

(中時 )