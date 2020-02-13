中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，大台中房市旺到產業鏈夯，土增稅收創新高，人口紅利與捷運年底通車，看好新興商圈崛起潛力更甚七期。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，對房地產是否會有影響？中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰13日表示，疫情對景氣與房地產影響有限，他預估疫情約過一、兩個月可控制下來，所以各家建設公司手上都還有一堆土地庫存，原本在第一季要推案的，應該會推遲到第二季才會公開，預計520檔期會有一波大推案量上市，看好大台中房地產未來5年會持續爆發。

賴正鎰說，政府對於疫情的控制，控制的很好，民眾會緊張，馬上戴口罩，對疫情控制成全民運動，全國一心防疫，疫情雖然造成人心惶惶，看房人數也出現短期觀望，但新冠肺炎在全球防疫及紛入藥物研究後，已慢慢恢復信心，大陸方面也在前幾天陸續復工，股匯市隨之穩定。他認為，疫情對景氣與房地產影響有限，而大台中地區正是台商大本營，只要資金返台佈局投資腳步加快，高內需消費將推升房地產表現，增加政府稅收與就業機會。

賴正鎰分析，台中市不動產公會原本預估去年總推案量為2500億元，但全年卻飆升至近2800億元，他推測今年將維持「量增、價揚」格局，尤其今年十四期重劃區將配地，屆時該地塊新推案的平均開案價可能突破40萬元，遠超過當年七期重劃區，未來是台中的地產核心新秀，看好大台中房地產未來5年會持續爆發。

依據財政部的統計，去年土增稅稅收高達1011億元，年增11.7％，是2016年以來土增稅稅收首度破千億大關，創下近4年新高，中大型開發案件增加以及台商回流設廠，不動產市場活絡二大主因，以六都來看，台中市土增稅收年增21.7％居六都之冠，其次為桃園市年增19％、高雄市年增17.3％。

賴正鎰指出，去年全台建物買賣交易移轉棟數突破30萬棟，建商推案信心大增持續購地，雖然新冠肺炎疫情雖尚未解除，但大家已慢慢信心回穩，像是新北市淡水「鄉林山海滙」的接待人員全面配戴口罩，並加強健康管理與案場的清潔，原先在過年前預約賞屋者年後均依計劃到場，其中不乏有春節返台後，疫情選擇留在台灣的企業主，一周即成交3戶。

掌握財經脈動的賴正鎰，對台中有那些即將出現榮景的新興地區？他強調，台中市捷運綠線年底通車在即，沿線串起新興商圈房市崛起，像是文心秀泰商圈、崇德與松竹路商圈、水湳經貿園區周邊及北屯機捷特區等，連百貨業南霸天之稱的指標級百貨業者，也將進駐北屯洲際娛樂商城開發案。

賴正鎰說，鄉林看好中科就業人口持續擴張效益及捷運綠線的軌道經濟與外來投資不斷加碼等利多挹注，持續吸引外來人口跨區移居，預售案台中「鄉林天韻」已在去年11月完銷，所以今年擴編土地開發部門人員，除繼續在台中推新案，新北市新莊與桃園市等地也在評估中。大陸投資部分，在建的成都項目今年第二季將正式開盤，總銷為約新台幣1075億元，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入全新時代。

(中時 )