譜瑞-KY(4966)今(13)日舉辦法人說明會，2019年大賺3個股本，EPS達31.54元，展望2020年，譜瑞-KY預期將是成長的一年，就新型冠狀病毒來說，譜瑞-KY認為需求並無減少，面板廠客戶需求也沒看到改變，首季預估營收季持平至季增9%。

譜瑞-KY去年第四季營收29.32億元，季減少7.38%、年減少6.14%，單季毛利率為43.9%、單季每股盈餘為0.27美元，折合新台幣約8.18元；累計2019年營收118.11億元、年增加13.96%，毛利率落在42.7%、每股盈餘為1.02美元，折合新台幣約31.54元。

談到市場關注的新型冠狀病毒，董事長趙捷認為，目前公司的面板廠客戶需求沒有看到改變，需求並沒有減少，且春節期間也持續有新的訂單進來，新產品開發也持續進行，現在看來，儘管有影響應該也只是短期現象，譜瑞-KY對中長期營運持續保持樂觀，展望2020年，譜瑞-KY將會是成長的一年，營運動能無虞，產業結構仍相當健康。

譜瑞-KY今也公布首季財測，預期第一季單季合併營收落在95~105百萬美元，季持平至季增9%，毛利率介於41.5~44.5%，營業費用21.75~22.75百萬美元。

(時報資訊)