半導體測試介面廠精測（6510）今（13）日召開線上法說，總經理黃水可表示，新冠肺炎疫情目前未影響公司營運，目前仍持續徵才、持續擴充垂直探針卡（VPC）產能，對今年營運發展有充足信心，預期全年營運仍可維持往年軌跡，第二季、第三季可望持續增溫。

黃水可指出，5G手機成長較4G加快甚多，研調機構預期2019～2024年複合成長率（CAGR）達135％。今年5G手機出貨量原預期有約2.6億支，但受新冠肺炎疫情衝擊，目前綜合評估將下修至2～2.2億支。不過，若疫情後續獲得控制，預期仍能按既有預期幅度成長。

5G基礎建設方面，全球小型基地台布建、升級需求亦見顯著成長，研調機構預期2019～2024年複合成長率（CAGR）亦達80％。頻段方面，今年預期仍以Sub-6GHz為主，隨著毫米波（mmWave）基地台陸續布建完成，屆時5G應用為基底的應用場域才會更完整。

觀察精測去年第四季產品應用，以應用處理器晶片達51％、射頻／無線傳輸晶片約13.3％、數據／基頻晶片12％為大宗，仍偏重行動通訊周邊應用。黃水可表示，將持續耕耘特殊應用晶片（ASIC）、電源管理晶片（PMIC）及高速運算晶片（HPC）等，拓展成長空間。

垂直探針卡（VPC）應用部分，黃水可指出，受惠重新取得大客戶訂單，使精測去年第四季應用處理器應用回升至58.8％。射頻24.7％、特殊應用晶片11.5％，其中5G需求包括在射頻應用中。未來將持續擴充產能，以期進一步拓展市場、增添營運成長動能。

精測財務協理許憶萍表示，公司持續分散客戶、降低客源集中風險，並持續優化產品銷售組合，長期毛利率目標維持50～55％區間不變。為支應垂直探針卡開發及市場發展，1年需投入研發及擴充產能資金需求估約10億元，全年折舊費用估近4億元。

針對新冠肺炎疫情影響，黃水可表示，目前沒有影響公司營運、沒有出現砍單，但後續須觀察疫情發展情況，視客戶規畫是否調整。探針卡去年貢獻占比已達雙位數，未來仍是主要聚焦的成長引擎，對未來信心有信心，期待未來貢獻持續提升。

(時報資訊)