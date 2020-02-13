位於大陸昆山的台商，包括聯德-KY(4912)、鼎炫-KY(8499)都表示，昆山廠已經獲得當地政府復工許可，產線順利開出，逐步恢復產能。

聯德-KY今日公告，聯德精密材料(中國)股份有限公司、昆山聯德滑軌科技有限公司、鎮江市聯創表面處理科技有限公司、昆山聯德電子科技有限公司，今天都已經正式復工，將逐步排出貨。

鼎炫-KY旗下昆山隆揚廠及昆山台衡廠已獲當地政府復工許可，分別於2月11日及2月13日正式復工，昆山隆揚廠及昆山台衡廠是鼎炫集團旗下EMI材料事業及衡器事業主要生產基地，隨著昆山廠區正式復工，所有員工將依照當地政府規定有序返回工作崗位，逐步恢復產能，降低疫情對營運可能產生影響。

此外，鼎炫-KY除昆山廠區已正式復工外，集團旗下淮安富揚廠與重慶川揚廠皆已完成復工準備並已向當地政府提出復工申請，待當地主管機關核准後即可立即復工。

(時報資訊)