上海市規劃和自然資源局12日指出，受疫情影響，未能按土地出讓合約約定繳付土地價款和交付土地的，不作為違約行為，不計滯納金和違約金，受讓人可以向出讓人申請延期繳付或分期繳付，疫情解除後簽訂補充出讓合約調整土地價款繳付方式和期限，交地時間相應順延。

據《澎湃新聞》報導，上海市規劃和自然資源局12日發布《關於全力應對疫情支持服務企業發展的若干土地利用政策》的通知（下稱通知），《通知》顯示，對採取定向掛牌出讓的地塊，取消現場交易環節，直接電子掛牌交易並確認競得，出讓人可根據受讓人實際情況延遲簽訂土地出讓合約；對以公開招標拍賣掛牌方式出讓的地塊，經批准同意可繼續交易，現場交易環節積極做好疫情防控工作。

同時，消除疫情對合約履約的影響。除了調整土地價款繳付方式和期限外，《通知》還明確，為支持企業恢復生產和發展產業，免除疫情期間的用地費用；企業以租賃方式（含先租後讓）從政府或國有企業取得的產業用地，免除疫情期間的土地租賃費用，各區可以根據疫情具體確定免租期；降低產業用地成本。產業用地地價實行底線管理原則，工業用地出讓起始價不低於全國工業用地出讓最低價，研發用地出讓起始價不低於本市研發用地基準地價。

(旺報 )