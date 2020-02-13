81歲婦人與兒吵架，負氣離家一走5個多小時，從北屯走到南屯，台中市警局第四分局南屯派出所員警，經過一番波折，送她回家。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

與兒子吵架後，81歲黃姓婦人日前賭氣離家，一走好幾個小時，寒夜中瑟縮路邊發抖，台中市警局第四分局南屯派出所員警發現她，了解原委後，苦口婆心勸解，她才暫時消氣，員警送到其小兒子住處，孫子、媳婦竟說：「她不住這裡！」

台中市警局第四分局南屯派出所副所長邱量虔、警員江衍瑞日前晚間執行巡邏勤務時，發現一位老婦人在寒風中瑟縮在永春東路旁發抖，立即上前關切，原來81歲的黃姓老婦人，因與大兒子吵架，才生氣得離家散心，走了5個多小時也不知道走到哪裡了？

員警擔心老人家安危，不斷與她溝通、關心她，黃婦才暫時放下怒氣願意回家，員警查出其戶籍與其小兒子在一起，於是將她送到小兒子住處，沒想到開門的孫子居然隔著門縫說「她」不住這裡，隨後媳婦也冷冷的要員警送她到其大兒子處，此舉動也讓護送的員警心中惱怒，忍不住訓示了孫子「你不會叫阿嬤嗎？」

雖然照顧父母是兒女的責任與義務，但看著其家人的冷漠，員警還是護送黃婦至現居地，到北屯其大兒子的住處，途中黃婦噙著眼淚，憂憂的說，這還是我買的房子，二個兒子各買一間給他們！聽後，二名員警，只能帶著沈重的心情，繼續完成無可奈何的任務。

(中時 )