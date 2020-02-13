台灣1月份外銷螺絲為12.4萬公噸、年減20.14％ 17:172020/02/13 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到農曆年假期與工作天數減少影響，台灣1月份外銷螺絲數量為12.4萬公噸、月減6.76％、年減20.14％，每公斤售價為2.95美元、年增0.11％，單月外銷金額為3.65億美元、年減17.7％。 業者指出，1月份外銷螺絲衰退，純粹是1月遇到農曆過年，整體工作天數減少所致，與大陸疫情肆虐無關，預期2月份起隨著工作日增多，外銷量可望逐漸恢復正常。 台灣2019年外銷螺絲數量為154.7萬公噸、年減7.9％，外銷金額為45.09億美元、年減6.9％。 (工商 ) #外銷 #螺絲 #萬公噸 #工作天數減少 #月份 也許您會感興趣 推薦閱讀 安碁資訊1月營收維穩 雙位數增長 11:502020/02/10 財經 《業績-生醫》盛弘受工作天數減少影響，1月營收年減逾1成 07:452020/02/11 財經 《業績-食品》工作天數減少，鮮活-KY元月營收年減20.74％ 17:222020/02/11 財經 台灣螺絲貿易協會 看淡上半年經濟 04:102020/02/12 證券．權證 《業績-電機》工作天數減少，捷流閥業1月營收年減9.11％ 08:192020/02/12 財經 《業績-電子零件》毅嘉1月營收雙衰，後市關注疫情發展 17:052020/02/12 財經 全球庫存量預估增加 小麥價格下跌 23:332020/02/12 財經 允強土耳其廠 5月動工 04:102020/02/13 證券．權證 工作天數減少 永冠-KY元月出貨不到萬噸 08:522020/02/13 財經 《業績-生醫》春節工作天數減少，岱宇1月營收大減逾4成 15:232020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 即時 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 即時 慘！新冠加反送中 香港要關七千家店 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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