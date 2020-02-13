受到農曆年假期與工作天數減少影響，台灣1月份外銷螺絲數量為12.4萬公噸、月減6.76％、年減20.14％，每公斤售價為2.95美元、年增0.11％，單月外銷金額為3.65億美元、年減17.7％。

業者指出，1月份外銷螺絲衰退，純粹是1月遇到農曆過年，整體工作天數減少所致，與大陸疫情肆虐無關，預期2月份起隨著工作日增多，外銷量可望逐漸恢復正常。

台灣2019年外銷螺絲數量為154.7萬公噸、年減7.9％，外銷金額為45.09億美元、年減6.9％。

(工商 )

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