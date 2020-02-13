倫元投顧分析師陳學進表示，台股13日開高震盪，終場上漲17.59點，漲幅0.15％，收在11,791.78點，櫃買指數同步收紅，終場上漲0.03點，漲幅0.02％，以145.52點作收。

三大法人方面，外資續買19.62億元，投信轉賣4.03億元，自營商續賣24.44億元，外資於台指期貨市場上同樣持續加碼買進2,152口多單，累計淨多單部位為41,598口，心態呈現中性謹慎偏多。

台股自3日11,138點觸底反彈至今，也大漲逾700點，隨大盤逐步逼近「武漢防線」空方缺口11,933～12,101點位置區，不排除短線上將有震盪，恐須提防多頭回馬槍再一次回測10日線附近，故在策略上暫不宜躁進。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，三大產品線成長前景樂觀，全年業績持續看俏，股價13日續創波段新高，雖短線上並不建議過度追價，但多方趨勢與法人偏多心態不變下，只要量價不失控，續漲創高的機會仍可期待。

台股若遇拉回，震盪逢回偏多操作的策略無須改變，主因有三。其一，新冠肺炎疫情的衝擊乃屬短期利空，況且近期許多專家都不約而同地表示本月疫情有望將達高峰，可望於4月終結。

其二，2月全球及國內景氣受到疫情的衝擊，整體經濟的表現肯定疲弱，不過隨疫情緩解，遞延的消費及需求未來可望急速湧現，加上大陸生產線陸續復工，相信3月、4月及第二季整體經濟將會比2月還要好。

其三，當利空鈍化及法人資金回流美國市場後，美股那斯達克指數及標普500指數11日雙雙續漲再創新高，費半指數也成功回補1月27日的空方缺口，就連深圳成份股也完全回補1月30日空方缺口，因此短線縱使到壓力區附近震盪拉回，投資人也無需過度擔心，只要選對趨勢、產業及個股，獲利可期。

(工商 )