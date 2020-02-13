摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股13日開高走低，終場守穩季線，以價量結構觀察，已確定打出短線底部，但後續即將進入年前的大量套牢區，一舉漲過前高較有難度，加上新冠肺炎疫情雖逐漸獲得控制，市場最壞的情況似乎已過，仍需留意大陸遭鎖國後，對個股2月財報所造成的影響。

類股方面，散熱族群部分產線陸續啟動，加上年前備貨充足，泰碩、雙鴻、超眾等盤中紛紛出現跌深反彈，但尾盤仍遭壓回，短線上整體散熱族群還未止跌回穩，建議投資人可再觀望。

個股方面，本周納入投資組合的國巨，短線微幅拉回，但不影響整體多頭格局及後續積層陶瓷電容（MLCC）漲價的預期心理，以短線來看，股價於420元以上均可逢拉回找買點。

操作方面，大盤反彈多日後，追高的風險逐漸浮現，多檔個股13日都留有上影線，建議現階段操作以打帶跑為主，尤其搶短線或搶反彈，見漲勢停頓都可先分批獲利出場。

(工商 )