運達投顧分析師洪任浚表示，新冠病毒疫情訊息混亂，甚至傳出蘋果供應鏈斷鏈消息，但股市並未受到太大影響，最主要的原因還是資金的流向面。個股方面，本周納入投資組合的神基，強固型電腦獲德國BMW訂單，業績看俏。

他指出，肺炎疫情爆發之後，新台幣只有短暫貶值兩日，隨著中國人民銀行大舉釋放資金，也帶動新台幣快速由貶轉升，而新台幣升值代表資金持續往台灣移動，這些資金雖未大買股票，卻不斷累積未來的買盤能量，正在等待絕佳機會作突破，對於股市的未來無需過於擔憂。

從技術面來看，短線宜留意台股均線走勢，指數先突破均線反壓，扣抵值仍會把均線往下帶，在沒有均線的加持下，指數要封閉1月30日的跳空缺口難度相當高，預期待整理過後均線價差收斂，將會是多頭最佳表態時機。

目前資金明顯轉往5G相關族群移動，功率放大器（PA）、5G交換器、銅箔基板（CCL）等都率先站回月均線之上，這些族群都跟網通的電子零組件有關，短線漲多需留意乖離率過大的問題，拉回測試支撐時再找買點布局即可。

(工商 )