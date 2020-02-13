華冠投顧分析師吳官隆指出，台股上市上櫃及陸股皆開高走低，行情反覆不定，肺炎疫情恐懼雖有降溫，但仍無法全面樂觀，短線大盤挑戰月線反壓失利，理論上14日與17日橫盤機率較高，短線漲多的個股會陸續出場，宜用基本面判斷出場時機。

他表示，美股12日大漲，道瓊指數大漲275點、收在29,551點，費半指數大漲1.44％、續創高，不過，因大陸確診人數又增加，陸股13日震盪小幅下跌，下午盤的上證指數跌0.5％。

即使陸方持續採貨幣寬鬆政策，市場甚至認為可能降準，加上美方願意提供配方給中國，對疫情緩解產生正面助益，但短線已連續八日開低走高，盤勢暫時拉回，後續需觀察上證2,900～2,950點區間位置。

綜觀台股盤面，13日不少股票殺尾盤，包括被動元件、蘋概三王，以及散熱模組，印刷電路板（PCB）波動也不小，矽晶圓呈現整理，加權指數終場僅小漲17點、收在11,791點，成交量約1,400億元，留有量縮小黑K棒。

個股方面，本周納入投資組合的奇鋐，13日漲1.2元、收36元，20日線壓力位於36.5元，KD指標在41醞釀轉強。本周四量增大漲，雖留有上影線，周五仍有機會續往上作表態。

(工商 )