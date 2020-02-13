經濟部投資臺灣事務所13日「根留臺灣企業加速投資行動方案」審查會議，會中核准全球最大車用門把製造商虎山實業逾12億元擴大投資臺灣。

投資台灣事務所說，臺灣汽車零組件產業堅強的製造實力堅強，且不斷精進產品價值，在保險桿、車燈等零組件的市占率皆獨佔全球鰲頭，過去因為台商回台帶動相關產業鏈重組，東陽實業、堤維西在去年通過臺商回臺方案擴大投資分散風險，已帶動相關供應鏈多家大中小型企業陸續投資轉型，迎接汽車走向智慧、安全、節能的新商機。

(工商 )