虎山實業根留台灣12億 加速汽車零組件產業鏈重組 17:182020/02/13 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部投資臺灣事務所13日「根留臺灣企業加速投資行動方案」審查會議，會中核准全球最大車用門把製造商虎山實業逾12億元擴大投資臺灣。 投資台灣事務所說，臺灣汽車零組件產業堅強的製造實力堅強，且不斷精進產品價值，在保險桿、車燈等零組件的市占率皆獨佔全球鰲頭，過去因為台商回台帶動相關產業鏈重組，東陽實業、堤維西在去年通過臺商回臺方案擴大投資分散風險，已帶動相關供應鏈多家大中小型企業陸續投資轉型，迎接汽車走向智慧、安全、節能的新商機。 (工商 ) #臺灣 #虎山實業 #汽車零組件 #產業鏈 #重組 也許您會感興趣 推薦閱讀 《未上市個股》光隆-KY 11日法說，預計3月上旬上市 13:582020/02/10 財經 智伸科1月營收3.52億 浙江東莞二生產基地今天全面復工 17:442020/02/10 財經 菲律賓禁航台灣班機？外交部否認 19:272020/02/10 政治 《業績-汽車》延後復工，智伸科１月營收年減14.69％ 08:012020/02/11 財經 臺企銀1月稅前淨利6.37億元 18:552020/02/11 財經 吉利擬併富豪業務 股價先飆 04:102020/02/12 全球財經 9月3日南港展覽館2館登場 04:102020/02/12 金融．稅務 蔡英文：盼善用科技 來因應武漢肺炎疫情 12:342020/02/12 政治 元大臺灣ESG永續ETF 規模翻倍 04:102020/02/13 證券．權證 跨上國際貿易舞台前 農委會：辦理種子病原檢測服務 16:492020/02/13 生活 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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