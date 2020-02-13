因應春耕期間灌溉用水需求，水利署13日表示，目前全臺雖無明顯旱象，水利署仍積極把握鋒面報到時機，周四下午15點在曾文、烏山頭、南化、阿公店及甲仙堰進行地面人工增雨作業，16時並接續於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭施作，期能更增加降雨。

水利署說，依據中央氣象局預報資料，今日鋒面接近及西南風增強，西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。水利署人工增雨作業團隊嚴密守視鋒面伺機行動，各水庫管理單位於14時完成增雨作業整備，掌握鋒面最適時機分別進行人工增雨作業。水利署表示，只要天候條件合適，不分晝夜，會即刻?動增雨作業。

水利署指出，隨著時序漸入春季，降雨機會將愈來愈多，水利署已與氣象局及國防部空軍單位建立了完整的合作機制，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，務期為水庫挹注更多蓄容。

(工商 )