比特幣交易和新冠病毒，是目前市場上最熱門的兩個標的，後者讓民眾提防千萬不要碰上，前者卻讓幣圈投資人急跺腳，沒有抓到這一波的衝刺起點，加密資產商趁機加速推出比特幣衍生性商品，今（13）日晚間就開放上線，一解幣圈投資人的風險胃納期盼。

以比特幣為代表的加密貨幣市場，在新冠疫情延燒的這一陣子，價位也跟著水漲船高，市場人士猜測，或許被隔離、被限居情況下，反而會更刺激網路世界的活躍。比特幣價位自2月9日飆升再度破1萬美元，雖然每天有小幅震盪，曾出現2019年9月以來、近5個月來的新高價，及至今（13）日可說已站穩萬元大關。

根據COINDESK分析，目前全球比特幣交易的資金流量指數，處於自2017年12月以來的最高超買水平。資金流量指數（MFI）是一種同時包含價格和交易量的動力指標，只要市場價格保持在9,100美元下方的支撐位上方，整體趨勢就將繼續看漲。

台灣新創加密資產商Bincentive創辦人卓昭明，觀察到市場趨勢逐漸走向「比特幣本位」，並且對於比特幣信仰者而言，長期地累積比特幣才是最佳的投資方式。他表示，「比特幣就如同數字資產的黃金，是一種價值的儲存，其地位的特殊性不會被改變。」

據此，Bincentive持續在市場上推出比特幣衍生商品，今天晚間18：00將最新上線結構型加密資產投資產品 BinFi。該公司指出，透過BinFi的投資服務，投資人能同時滿足加密貨幣市場上「高風險」投資與「低風險」穩定收益的加密資產配置核心需求，此次 BinFi 也將同時上線 BTC 與 USDT 的版本，投資人從中找到最適合的不同風險屬性收益需求。

(工商 )