楊丞琳與好友潘瑋柏擔任野火娛樂、聯聯看製作大型節目《菱格世代DD52》導師，13日節目舉行記者會，製作人王偉忠、詹仁雄以、擔任唱跳助教的陳漢典及其中52位亮眼學員皆到場，該節目在中天綜合台6月13日起，每周六晚間8點播出。而詹仁雄笑稱自己把2個女兒的嫁妝都投入製作，現在只求拿回。楊丞琳透露當時聽到導師搭檔可能人選是潘瑋柏，立刻承諾，「只要是他，我立刻答應。」

楊丞琳表示：「於公於私都很有默契，但這麼緊密是第一次，跟他工作不會很累。」一旁潘瑋柏聞言秒回：「但我跟她工作很累，丞琳出道20年，我18年，她算是我前輩。」楊丞琳13歲就比賽出道，格外能體會參賽者的心境，「女生相處比男生不容易，這樣的人際關係也是在訓練未來進演藝圈的EQ，我小時候個性像個小男生，很多東西不懂，他們很幸運有這樣的正常渠道。」

楊丞琳、潘瑋柏自曝都是比賽出身。（吳維書攝）

楊丞琳提及昔日所屬女團「4 in Love」成員感性說：「我們4個人都有各自意見，男生很簡單，女生很多事情沒講清楚就會放心裡，我們現在感情比以前更好，剛出道雖然很好，還是有吵架的時候。」對於導師把關重點，潘瑋柏說：「很要求一致性，我覺得團體這點很重要，該嚴格還是要嚴格。」至於是否對成員下禁愛令，楊丞琳豪氣直喊：「談戀愛是成長最快的方法！一定要談戀愛，歌才能唱得好，戲才能演得好。」

《菱格世代DD52》一季共13集，總製作費破億，首席導師是楊丞琳和潘瑋柏，陳漢典擔任節目助教，每一集都會邀請各領域的飛行導師參與，目前對外公布的名單有MC熱狗、頑童瘦子、蕭敬騰、林宥嘉、炎亞綸、茄子蛋、ØZI、9m88、J.Sheon、吳卓源、陳立農、侯佩岑、納豆、歐漢聲。

(中時 )