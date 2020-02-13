新型冠狀肺炎疫情持續延燒，全球的確診病例及死亡人數不斷攀升，甚至重創航空業，目前中國大陸進出的航班都大幅度減少，多家航空業者也以超低價來吸引顧客，像是春秋航空就推出「成田到上海」票價降到1500日圓（新台幣約409元），「佐賀到西安」更下殺到99日圓（新台幣27元），也在網路上造成轟動。

新冠肺炎持續升溫，許多國家都對中、港、澳地區頒布旅遊與入境禁令，航空業受到疫情衝擊，宣布停飛相關航線，也有許多人開始避免搭乘飛機，根據日媒「livedoor news」報導，經常飛往日本和泰國的旅客表示，現在成田機場內幾乎人人都戴著口罩。

許多人深怕在密閉空間受到感染，因此機場內的人潮也銳減，進而造成運量大幅度下降，航空業者也只好降價盼度過難關。另外，泰國的廊曼機場以往都有許多來往大陸的廉價航空，現在也都減少許多，就連一名在機場內銷售SIM卡的員工都表示「中國人幾乎消失了，整體氣氛大不如前，我們的銷售也遇上困難了」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)