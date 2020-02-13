因為新冠肺炎疫情，為了避免室內大群聚活動增加感染風險，108學年HBL高中籃球聯賽8強賽全程不開放觀眾進場，球迷透過電視或網路關心戰況，教育部體育署署長高俊雄表示，2月22日開打的UBA大專籃球聯賽公開男一級8強賽，也會比照辦理，至於3月決賽是否延期還要視疫情狀況。

今天例行記者會上，高俊雄表示，目前疫情指揮中心的指示沒有變動，100人以上的學生室內活動要延緩，除非攸關升學加權等，由於籃球、排球、棒球及足球甲級聯賽名次會影響球員申請學校加分多寡，因此必須照行程進行，但不便開放觀眾進場。

高俊雄補充，之前體育署提過的加油團記名並團進團出的方式觀賽，部分球員、教練還是會擔心，「畢竟現在出現了無症狀感染者，大家都要多小心，因此直到2月底前的室內學生體育賽事，還是先關起門來打。」

至於3月份的各項甲級學生體育聯賽決賽，高俊雄表示已經到了決賽，當然希望可以有觀眾進場加油、讓場面熱鬧，不過還是要看疫情發展及疫情指揮中心指示，加上招生報名最遲到4月29日，決賽也有可能最遲延到4月中前舉辦。

(中時 )