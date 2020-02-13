▲大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟，在日管處長洪維新（右2）見證下，由發起人陳明賢理事長（右）與中、彰旅遊協會共同簽署合作意向書。（楊樹煌攝）

▲中彰投地區3縣市觀光業者，在日管處長洪維新見證下，完成合作意向書的簽署。（楊樹煌攝）

中彰投地區觀光業者，為突破兩岸政策限縮陸客來台，導致目前觀光服務業供給過剩的窘境，以及當前受到新型冠狀肺炎延燒，造成的觀光寒冬，大日月潭觀光產業發展協會今13日特結合台中市旅遊協會、彰化縣旅遊產業協會舉行「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」成立大會，並共同簽署合作意向書，期為中彰投地區的旅遊市場注入更多活力與亮點。

「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」成立大會，今天在日月潭畔經典大飯店范特奇堡舉行，會中並針對新型冠狀肺炎病毒所面臨的變數，邀集產官學界共同進行研討，擬出因應作為，參與的團體包括中彰投地區旅行社、遊覽車、台灣觀光巴士等旅遊業界參與，日月潭國家風景區管理處及南投、台中、彰化等3縣市政府也都派代表與會。

區域聯盟發起人也是大日月潭觀光協會理事長陳明賢指出，中彰投區域聯盟成立，主要是大環境改變，單1縣市或協會難以獨立奮鬥或獲致成效，尤其，此次疫情升溫，更嚴重衝擊台灣各觀光產業。

陳明賢更指出，最近交通部制定觀光紓困及振興補助方案中，亦鼓勵跨縣市區域合作，所以結合中彰投3縣市觀光產業與旅遊界，共同攜手，以區域為軸心合作，希望透過聯盟聯合推廣，再以民間機構角色，協助政府外部接軌，再創中彰投地區的觀光榮景。

▲參與大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟成立大會的中部各縣市觀光旅遊業者。（楊樹煌攝）

會中，中彰投地區3縣市觀光業者，也在日月潭國家風景區管理處長洪維新的見證下，共同簽署合作意向書，期能加強中彰投3地觀光產業發展，並就區域觀光資源整合聯合行銷，以吸引國內外觀光客到中部地區作「區域旅遊」，各縣市政府也允諾，將會全力給予奧援，讓中部地區的觀光旅遊產業能突破觀光寒冬。

(中時 )