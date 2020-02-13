中彰投地區觀光業者，為突破兩岸政策限縮陸客來台，導致目前觀光服務業供給過剩的窘境，以及當前受到新型冠狀肺炎延燒，造成的觀光寒冬，大日月潭觀光產業發展協會今13日特結合台中市旅遊協會、彰化縣旅遊產業協會舉行「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」成立大會，並共同簽署合作意向書，期為中彰投地區的旅遊市場注入更多活力與亮點。
「大日月潭觀光產業中彰投區域聯盟」成立大會，今天在日月潭畔經典大飯店范特奇堡舉行，會中並針對新型冠狀肺炎病毒所面臨的變數，邀集產官學界共同進行研討，擬出因應作為，參與的團體包括中彰投地區旅行社、遊覽車、台灣觀光巴士等旅遊業界參與，日月潭國家風景區管理處及南投、台中、彰化等3縣市政府也都派代表與會。
區域聯盟發起人也是大日月潭觀光協會理事長陳明賢指出，中彰投區域聯盟成立，主要是大環境改變，單1縣市或協會難以獨立奮鬥或獲致成效，尤其，此次疫情升溫，更嚴重衝擊台灣各觀光產業。
陳明賢更指出，最近交通部制定觀光紓困及振興補助方案中，亦鼓勵跨縣市區域合作，所以結合中彰投3縣市觀光產業與旅遊界，共同攜手，以區域為軸心合作，希望透過聯盟聯合推廣，再以民間機構角色，協助政府外部接軌，再創中彰投地區的觀光榮景。
會中，中彰投地區3縣市觀光業者，也在日月潭國家風景區管理處長洪維新的見證下，共同簽署合作意向書，期能加強中彰投3地觀光產業發展，並就區域觀光資源整合聯合行銷，以吸引國內外觀光客到中部地區作「區域旅遊」，各縣市政府也允諾，將會全力給予奧援，讓中部地區的觀光旅遊產業能突破觀光寒冬。
(中時 )
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