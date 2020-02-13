陸配子女回台政策從開放到宣布撤回，一日四變、兩度急轉彎，政策形成之前，上演衛福部長陳時中打臉陸委會主委陳明通的戲碼，兩部會是否溝通失效，政府部門是專業還是看風向來決定疫情走向？陳時中今天坦言，兩個部會看法不同，但他認為，「沒有道理父母把他丟包，國家一定要收起來」，講完後立刻宣布結束記者會，不再開放提問。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中以一席「國籍自己選的、要自己承擔」，以國人優先立場，撤回陸委會開放陸配子女回台的入境管制措施，贏得輿論一致好評，但仍有聲音質疑，難道政策宣布前指揮中心毫不知情嗎？是否是看風向做決策？

今天下午指揮中心例行疫情記者會上，陸委會沒有列席，因此由陳時中回應表示，兩個部會裡面有看法不同，陸委會收到相關陳情、相關情況，就這些情況做出決定，但就事論事，「我沒有看到這些情況會發生」，首先，若是大人小孩一起回來遭擋，自然父母該跟著留在那裡照顧，沒有道理父母把他丟包，國家一定要把他收起來，個自要負責。

陳時中又再舉例，相信不會有父母把沒有生活能力的孩子，不管是遊玩或探親，就這樣丟在那裡，再叫孩子自己搭飛機回台灣，因此，他認為事實上陸委會原擔憂的狀況，「這些情形是不會有的」。

陳時中表示，禁令不是永久的，只是在疫情嚴峻的時候，沒辦法，暫行的措施而已，不是以後永久都不能來，在這疫情嚴重的時候，他不希望防疫有破口，並盼大家都盡一點責任，要盡責的人很多，不管是第一線工作人員，或遭居家檢疫、居家隔離者也是在盡責，他們也沒有錯，只是經過疫區就要被隔離，大家多出一點力氣，防疫這條線不容易守，但守住了就非常有意義。

回答完後，陳時中便宣布記者會結束，表示不再接受提問。

(中時 )