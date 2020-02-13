大千到宅沐浴車讓失能者享受洗澡幸福，溫暖他們的心。（大千醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣幅員遼闊，大千慈善事業基金會推動苗栗縣到宅沐浴車服務，至今5年已服務1090人次，行車里程數超過5萬公里，讓縣內失能者享受沐浴服務，更讓兩年時間未洗澡的重度失能者能獲得安穩睡眠，家屬的回饋與感謝更讓護理師感動不已，「這是一個辛苦卻又充滿感動的工作。」

大千慈善事業基金會2016年起，辦理苗栗首創到宅沐浴車服務，由護理師、照顧服務員及設備操作技術人員，從沐浴前評估、沐浴設備組裝、個案穿換衣服、移位、沐浴、到使用後的清理，各司其職為失能者服務。

大千到宅沐浴車護理師徐月華表示，之前曾服務1名賴爺爺，家屬擔心他的躁動、暴力行為，且擔心自己抽拔鼻胃管，因此以網球拍手套約束，但要幫他沐浴取下約束帶時，手突然被爺爺拍打，仔細一看發現爺爺努力比出已攣縮嚴重的大拇指，正表達「謝謝」。徐月華說明，只要細心去了解，就能了解動作背後的原由。

另，徐月華指出，曾經服務1位重度失能且有精神疾患的邱姓婦人，因長期臥床已有2年未洗澡，因此替她沐浴時，邱姓婦人更開心唱歌，當晚更是一覺好眠。

徐月華指出，這份工作不再只是幫個案洗澡，更是對失能者及照顧的家屬有更深一層的了解與同理心，對他們的回饋與感謝，感動不已。她強調，大千到宅沐浴車將秉持初衷，持續為有需求的民眾服務。

(中時 )