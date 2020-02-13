泰安鄉公所執行農路設施改善計畫，去年底獲水保局核定補助1700萬元，圖為八卦村農路改善工程。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉為苗栗縣的山地鄉，8成鄉民以農為業，鄉內農路繁多，卻因缺乏有效管理，許多農路年久失修，山路蜿蜒加上路面坑坑巴巴，有用路安全疑慮，鄉公所5年前起執行農路改善工作，提報重畫區外緊急農路設施進行改善，讓農民運輸農產及鄉民回家的路更安全、順暢。

泰安鄉公所透過立委高金素梅協助，向水保局提報農路設施改善計畫，去年底獲核定補助1700多萬元執行，鄉公所指出，施工範圍包含中興村、八卦村、錦水村，以及相關道路支線等11條農路，目前已完成發包作業，近期陸續施工。

鄉長劉美蘭表示，泰安鄉1年4季產出柑橘、桂竹筍、柿子、桃李等農特產品，山上的農收都行經農路，運輸到山下販售，但部分農路路面受損、邊坡坍方，亟需改善，這5年間農民陳情頻繁，公所一直思考「為什麼農路改善總是做不完？」，經統計後才發現原來鄉內共有1000多條農路。

劉美蘭說，農民只是盼望有1條安全的路，讓他們的農產品能夠更安全、便利的送下山，因此去年底再向水保局提報計畫，預計改善11條農路；另外，針對從大安部落延伸至堤防道路的野溪，也獲核定補助周邊環境整治約1000多萬元，希望透過拓寬堤防，改善下大雨就水淹膝蓋的窘境。

(中時 )