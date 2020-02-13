星宇航空1月才開航，就受新冠肺炎疫情及菲律賓祭出旅遊禁令影響，不僅4月宿霧航線延後開航，先前澳門航班也因疫情停飛，短短1個月兩個航點受衝擊，讓不少星宇粉絲不捨，但有網友逆向思考，「往好處想，還好現在才3架飛機，也沒有兩岸線」。

星宇表示，原訂4月6日開闢之宿霧航線，將規劃延至7月1日正式開航，而目前只有3條航線，先前已宣布每天3班的澳門航線停飛至3月28日，越南峴港及馬來西亞檳城仍正常飛航。

董座張國煒（K董）今年1月下旬帶領星宇盛大開航，未料才20多天的時間，就因肺炎疫情接連打亂澳門、宿霧兩大航點，無疑對星宇造成重傷害。

對此，有不少網友幫K董加油打氣，有人安慰說，「天將降大任於斯人」、「才剛開航不一定是壞事，至少規模小損失少呀！」、「撐住阿，等可以出國玩一定搭」、「想成開幕時間往後延就好」。

但也有網友看衰，直言「有投對胎的命，沒經營的運」、「沒旅客，員工薪資一樣要付啊~~這個燒錢啊~~」、「百億資金不知道能撐多久?」

(中時電子報)