嘉義縣新港鄉媽祖大道今天上午8點多發生一起連結車撞腳踏車意外，腳踏車騎士84歲老翁當場死亡，詳細事故原因由警方調查中。

嘉義縣消防局上午8點53分接獲報案，指媽祖大道往月眉村路段有腳踏車被捲入連結車下，消防人員到場時老翁已明顯死亡，後續交由警方調查，50歲林姓駕駛經警方初步調查排除酒駕可能，詳細肇事原因有待釐清。

(中時 )