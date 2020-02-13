8旬翁騎單車遭連結車捲入輪下魂 17:282020/02/13 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義縣新港鄉媽祖大道今天上午8點多發生一起連結車撞腳踏車意外，騎腳踏車的8旬老翁當場死亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣新港鄉媽祖大道今天上午8點多發生一起連結車撞腳踏車意外，腳踏車騎士84歲老翁當場死亡，詳細事故原因由警方調查中。 嘉義縣消防局上午8點53分接獲報案，指媽祖大道往月眉村路段有腳踏車被捲入連結車下，消防人員到場時老翁已明顯死亡，後續交由警方調查，50歲林姓駕駛經警方初步調查排除酒駕可能，詳細肇事原因有待釐清。 (中時 ) #8旬翁 #騎單車 #連結車 #捲入 #輪下 #冤魂 #腳踏車 #老翁 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 七旬翁買掃把迷路 中市暖警幫買送返家 17:252020/02/10 社會 警阻翁交錢給車手 被誤當搶匪 14:402020/02/12 社會 主人摔下梯子 遭5狗包圍活活咬死 15:482020/02/12 時事 7旬翁由愛生恨刺死女友 法院判無期徒刑 18:402020/02/12 社會 7旬翁山區獨徘徊 人臉辨識助返家 18:552020/02/12 社會 全民戴口罩當掩護 口罩搶匪劫彩券行 10:192020/02/13 社會 老翁夜闖快速公路散心 暖警馳援護返家 12:282020/02/13 社會 7旬失智老嫗夜未歸 警神救援助返家 14:092020/02/13 生活 杏鮑菇卡食道 7旬翁一吃就吐 14:482020/02/13 生活 糊塗老翁搞丟車 女警用心尋回 16:062020/02/13 社會 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 遭色男拖進門想硬上 女鄰居「舌吻」保清白 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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