新冠肺炎疫情來襲，中華電信除了提供異地辦公解決方案，協助企業在疫情期間順利營運，13日亦公佈多項家庭健康防疫專案，提供民眾網路申辦，在家防疫也能飆網、追劇、打Game，連繳費都免出門。

中華電信網路門市即日起至2月29日限時推出「HiNet光世代+MOD健康御守」專案，新申請或升速HiNet光世代300M（含）以上，同時新辦MOD自選餐（全選／50）／包月7選1，簽約2年就享好禮三選一，包括奇美空氣清淨機AP-12H0NM （市價10,900元）或日本IZUMI電動刮鬍刀（市價12,738元）或Hami Point 6,200點（1點1元）。

新申請/升速/續約「HiNet光世代智慧生活」優惠方案100M(含)以上，可免費看Hami Video影劇或電視，追劇省心又防疫。另有i寶貝智慧音箱（可聲控MOD）、進階型家用Wi-Fi、健康雲或安心上網可供選擇，打點一家大小的數位生活。

針對開學時間延長，學生多出兩個星期左右的寒假，中華電信提供新申請/升速/續約「HiNet光世代電競」優惠方案，300M(含)以上，享Logitech G電競周邊多選一，包括Astro A40電競耳機麥克風（市價4,990元）、羅技G502 LIGHTSPEED 高效能無線電競滑鼠（市價4,990元）或Hami Point 4,000點。

MOD則獨家搶先發行2019最強國片《返校》榮登1月銷售冠軍，創下MOD華語電影銷售最高紀錄；另有強檔電影《小丑》、《雙子殺手》、《全面攻佔3:天使救援》、《寄生上流》、《冰雪奇緣2》、《82年生的金智英》及《從前，有個好萊塢》，在家防疫亦能欣賞最強檔電影。

MOD「學習」專區則提供國中全科教材影音內容，還能隨選即看，重複觀看，直到看懂為止。空中英語教室、大家說英語、ABC互動英語等英語學習影片供用戶免費收看。

另提供短期租用方案，凡新申請HiNet光世代，免收HiNet設定費。

3月15日之前前首次使用Google Play帳單代收服務消費送60元回饋金，即日起至2月29止，使用中華行動帳單代付App Store等平台消費，新客戶享最高60元折抵金，不分新舊客戶消費任一筆送1GB行動上網量，活動期間累積消費滿1,999元，再抽最高2,000點Hami Point回饋，1點等於1元，可折抵帳單。使用中華支付行動帳單付款儲值MyCard點數，不分新舊客戶享高額點數回饋，最高回饋100%。

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