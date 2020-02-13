基隆市耗資6億多的全新城際轉運站將在明年完工出爐，基隆市長林右昌於13日前進現場監督指出，城際轉運站進度已超前。（吳康瑋攝）

基隆市耗資6億多的全新城際轉運站將在明年完工出爐，基隆市長林右昌於13日前進現場監督指出，城際轉運站進度已超前。（吳康瑋攝）

基隆市耗資6億多的全新城際轉運站將在明年完工出爐，基隆市長林右昌於13日前進現場監督指出，城際轉運站進度已超前，舊火車站正要進行「重塑」，更將成為鐵路、公路的轉乘候車及旅客服務空間，市府更於上午將舊火車站的改建圍籬拆除，不少民眾經過時，發出驚呼「好期待！」、「整個基隆都翻新了。」

林右昌表示，基隆城際轉運站位於基隆新火車站南、北口之間，去年6月動工，預計明年7月底完工，目前正在施作新建轉運站一、二樓基礎及舊火車站結構補強，施工進度約14％。他說，城際轉運站是基隆市翻轉的重大工程，現在每個單位收工都會進行工程檢討，並指出，下周要進行大頂篷基礎開挖，由於增加工作面，施工進度可望加速，預計年中就可看到主體結構。

林右昌說，「基隆是穿著西裝改西裝」，要在不影響市民日常生活下，將每個階段逐步搭接好，至於外界關心演員舒淇在電影「千禧曼波」中走過的中山人行陸橋，林右昌說，需要等到中山一路拓寬完工後，才會進行中山橋改建計畫。

現場有記者詢問林右昌，會不會擔心郵輪產業受到新冠肺炎影響，對此，林右昌強調，疫情是一個臨時、短暫的事件，總會過去，市府也指出，未來城際轉運站為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席，另有候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等，設計新穎。

(中時 )