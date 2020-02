前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契今天批評美國外交政策「沒道德」、拿威脅當政策基礎。尤凡諾維契去年5月突遭總統川普解職,在川普彈劾案中扮演關鍵角色。

法新社報導,尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)今天赴華府喬治城大學(Georgetown University),接受外交研究學院(Institute for the Study of Diplomacy)頒獎。

她在大學中表示:「國務院現在深陷麻煩。高階領袖缺乏政策願景、清楚道德觀和領導技巧。」

「恕我直言,(採用)一種沒道德且讓人不停猜測的外交政策,以威脅、恐懼和混淆來代替信任,無法長久奏效。」

尤凡諾維契去年10月赴國會作證時曾說,自己被召回解職,原因在於「有人出於明顯可議的動機,做出毫無根據的虛假指控」。

這名具33年經驗的外交界老將並指自己遭受抹黑攻擊,而策劃抹黑的人包括川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)。

當時她也批評國務院領導階層未能擊退「顯然已劫持我國烏克蘭政策」的勢力,或是在她面臨「危險而錯誤」的攻擊時予以支援。這段說法未點名地把矛頭指向國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。

川普因被控施壓烏克蘭宣布調查自己的政敵、民主黨籍前副總統拜登(Joe Biden)等對象,去年遭美國聯邦眾議院以濫權罪名彈劾。但共和黨人占多數的聯邦參議院本月已宣判川普無罪。

(中央社)