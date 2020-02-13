貨車載運乾洗手液起火，車與貨物均付之一炬。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

1輛滿載乾洗手液等消毒用品的大貨車，13日凌晨行經台61線快速道路台西鄉段時，後車斗突然起火，由於乾洗手液含有酒精火勢猛烈，經消防隊全力搶救才將火勢撲滅，消防人員呼籲民眾為了防疫購買含有酒精的消毒用品，載運時務必做好安全措施。

新冠肺炎疫情引發民眾搶購酒精、乾洗手液，台南1家清潔用品公司林姓司機12日晚間載送1貨車乾洗手液前往台中補貨，13日清晨零點許行經台61線快速道路雲林縣台西鄉段時，發現後車斗冒出火苗，馬上停車查看。

由於乾洗手液含有大量易燃酒精，後車斗火勢一發不可收拾，林姓司機見自己無法撲滅，打電話向消防單位求援，台西消防分隊獲報立即出動2輛消防車與1輛救護車前往救援，到達現場時大貨車已陷入一片火海。

5名消防人員以強力水柱灌救滅火，約30分鐘後將火勢控制，只見後車斗的乾洗手液已付之一炬，車頭也遭到波及燒得面目全非，所幸林姓司機即時下車並沒有受傷，初步研判起火原因可能是貨品因碰撞產生壓力變化引起。

消防人員表示，最近因民眾防範新冠疫情，工廠大量生產酒精、乾洗手液等消毒用品，運輸量也相對增加，提醒大家載運這些易燃物時需小心謹慎，加強固定避免因碰撞產生壓力變化、不要置於車體高溫處、遠離火源，務必做好防護措施以免發生意外。

(中時 )