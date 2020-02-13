新北萬里驚傳男子掉落岸際消波塊 當場死亡 17:512020/02/13 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市萬里區下午驚傳男子墜落岸際消波塊，當場死亡，詳細事發經過及原因仍須再調查釐清。（民眾提供／張睿廷新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市萬里區58歲楊姓男子13日下午1時許，因不明原因掉落海瑪鋉留置室岸際消波塊，有民眾發現立刻報警，基隆海巡隊立刻通知第一巡邏站人員、萬里安檢所人員及基隆隊RB02艇趕抵現場，但發現楊男以無生命跡象，目前詳細事發原因及經過仍需再調查釐清。 (中時 ) #新北 #萬里 #男子 #墜落 #消波塊 #當場 #死亡 #原因 #人員 #基隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 eTag代扣路邊停車費 服務擴及新北、高雄 12:422020/02/11 生活 新加坡國際團隊操刀 新北碧潭水舞2月14日情人節登場 12:462020/02/11 生活 eTag代扣路邊停車費 再增新北、高雄 15:182020/02/11 生活 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 防疫期間執法不打折 新北警執行取締改裝 18:512020/02/12 生活 eTag代扣路邊停車費 新增新北、高雄 04:102020/02/13 投資理財 契作菜無處去 新北助賣180噸 04:102020/02/13 生活新聞 疫情衝擊大 新北3方案救產業 04:102020/02/13 地方新聞 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 新北消防局主管人事異動 蕭力愷調升民力運用科長 17:112020/02/13 社會 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 爽跟越南妹玩1龍2鳳 台商見正宮不舉 醫一招救他 - 社會 自陸返台沒車搭男子非台商 心情不好拒絕家人接送 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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