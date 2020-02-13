新北市萬里區58歲楊姓男子13日下午1時許，因不明原因掉落海瑪鋉留置室岸際消波塊，有民眾發現立刻報警，基隆海巡隊立刻通知第一巡邏站人員、萬里安檢所人員及基隆隊RB02艇趕抵現場，但發現楊男以無生命跡象，目前詳細事發原因及經過仍需再調查釐清。

(中時 )