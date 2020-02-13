三星今(13)日宣布首款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip正式在台上市，今啟動預購，台灣將於2月21日正式上市，相較於美韓是第二波市場，三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，有鑑於第一代摺疊機Galaxy Fold在台灣市場反應不俗，這次在備貨上對於量有比較積極，新型冠狀病毒現階段並未對三星總部的供貨產生影響。

陳啟蒙表示，相較於三星第一款摺疊機Galaxy Fold的型態並不一樣，加上有鑑於上次銷售成績不俗，這次在備貨上對於量有比較積極，在通路規畫上，三星通路以及電信通路的貨量比例會是1:1，在電信商的選擇上會選擇適合的門市據點，讓消費者可以享有更好的體驗。

面對新型冠狀病毒，陳啟蒙表示，疫情在全球都有一定影響，單純就台灣市場狀況而言，年前剛好適逢手機銷售旺季，所以預前準備相對充足；短期來看，一個季度之內既有舊機上不會受到太大影響，新機目前與總部爭取數量跟規劃一致，故供貨上不會受到太大影響。若單就Galaxy Z Flip來說，陳啟蒙表示，Galaxy Z Flip是屬於創新產品，吸引較多目的性導向的顧客，加上喜愛科技新品族群的消費習性是喜歡在第一時間搶先擁有，因此銷量預估並不會有太大影響，今年台灣三星的產品策略主要擺在5G和摺疊機上。

本次Galaxy Z Flip台灣並沒有金色版本，主要是因為三星有針對消費者進行調查，黑跟紫是消費者喜愛的前兩名，另外，這次三星針對摺疊的特性有再做提升，若有意外損壞，三星也提供最優惠的方案來協助消費者。

(時報資訊)