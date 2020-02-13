2019新型冠狀病毒累計確診數連續第三天下降，中國國家衛健委專家組組長鍾南山指肺炎2月下旬將達高峰後回落，並可能於4月結束，疫情緩和降低了對打擊經濟的憂慮，中國國家主席習近平喊話不可讓防疫措施過度影響經濟，預估政策將拉抬經濟。投信法人認為，政策和資金面有助A股偏多表態。

日盛中國豐收平衡基金經理人黃昱仁表示，參考SARS經驗及結合目前環境，2019新型冠狀病毒對於短期經濟衝擊可能大於2003年，一方面消費類產業在這十幾年持續提高，影響首當其衝，二來目前經濟相較於2003年處於弱復甦，在政府疫情隔離較為嚴格下，企業復工進度可能低預期。但由於之前SARS、MERS等防疫經驗，這次政策在隔離手段上較為果斷，加上民眾防疫意識提高，影響時間或有望比SARS期間縮短，而過去經驗顯示，疫情高峰當季度對於景氣影響較大，但疫情過後即迅速恢復，並未改變較長景氣週期方向。

瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)基金產品經理張婉珍指出，隨著A股陸續被納入國際指數，如MSCI新興市場指數、富時羅素指數和標普道瓊指數等，都激勵外資流入A股市場。且到目前為止，國際資金配置在A股的比例並不算高，目前還處在建立部位的階段，後續仍有資金動能可期。中美關係如期的進展，也為陸股走勢提供有利的環境。張婉珍表示，中國國務院6日宣布下調美國750億美元商品的關稅，由原本於2019年9月加徵的10%下修至5%，已加徵5%的則降為2.5%。此舉主要回應美國自2月14日起，對先前加徵15%關稅的1200億美元中國商品，砍半降為7.5%的善意，這些都有助陸股的走勢。

富達投信則表示，為穩經濟、穩企業，中國人行連續釋放資金，總計1.7兆人民幣挹注市場，超大規模、超季節性流動性投放舉措，有助平復市場情緒、穩定市場作用。此外財政部又加大金融貸款利息力度，調高貼息資金規模，按疫情防控重點，保障企業實際獲得貸款利率的50%給予貼息，確保企業實際融資成本低於1.6%，疫情防控資金達667.4億元。富達中國內需消費基金有不少宅經濟概念股，此波可望受惠。

(時報資訊)