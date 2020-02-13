肺炎疫情加深全球經濟發展風險、加上低利環境持續，有利債市多頭，元大中國政金債ETF預計將於2月14日掛牌，元大投信看好2020年新興市場債市表現，推出元大新興債ETF傘型基金，其包含元大15年EM主權債ETF（00870B）與元大中國政金債ETF（00871B）。

2019年全球債市大放異彩，在市場低利環境延續的預期下，債券商品2020年可望持續熱燒，元大投信提出兩大建議：首先為「股債配置，分散風險」；第二為「高信評主權債券，投資價值高」。

統計近三個月中國大陸股債走勢，可明顯看出陸股（採用上證指數）於1月中左右開始下跌，2月時更是重挫，反觀債券商品（採用彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數）卻一路持續走高，近三個月來增4.23%，尤其當股市重跌時，中國政金債提供良好的避險功能，表現反而更加亮眼。

元大投信指出，新興市場債擁有相對於成熟市場較高殖利率、高成長性兩大優勢，預期2020年將為投資市場一大亮點，持續吸引更多資金投入。而中國政策性金融債券由中國國家開發銀行、中國農業發展銀行，以及中國進出口銀行所發行，由中國國家提供信用支持，因此也擁有類中國主權債之性質，其為發展國家經濟戰略的籌資管道，引導資金推動一帶一路、科技創新等重點政策。

(時報資訊)