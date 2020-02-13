台塑六輕捐贈消毒水，與麥寮鄉公所共同防疫。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕工業區為協助地方抗疫，13日提供3000多公升消毒水給麥寮鄉公所，鄉公所強調麥寮是全台最大的化學工業重地，有必要加強防範疫情，因此與六輕共同合作，針對鄉內公共場所進行消毒，用最嚴格的標準確保民眾健康。

位於麥寮鄉的台塑六輕工業區，每天有數萬名員工、外包商進出，目前新冠肺炎疫情讓民眾人心惶惶，六輕為了敦親睦鄰，13日提供3000多公升次氯酸鈉消毒水，並派員指導如何稀釋使用，與麥寮鄉公所一起展開公共場所消毒工作。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉人口數已達4萬7000餘人，是雲林縣第3大鄉鎮，因六輕設廠外來人口比例相當高，防疫工作更應該加強，因此與台塑公司攜手抗疫，希望讓麥寮鄉的居住環境更安全、讓鄉親免於恐慌。

麥寮清潔隊13日共派出8名消毒人員分成2組，針對行政機關、幼兒園、社區共餐場所、廟宇、市區道路等人潮較多的公共空間噴灑消毒水，同時呼籲民眾多洗手、在人多的地方要戴口罩、人與人保持安全距離，大家攜手防疫，將疫情的衝擊減至最低。

六輕表示，廠區人員進出都必需測量體溫，若有異狀馬上通報衛生單位；麥寮工業港船隻進港前需通報船員健康情況，進港後由檢疫人員上船檢疫，並請船員填寫海事衛生申請書，檢疫人員每天還會前往各碼頭了解船員的健康情況，全方位進行防疫。

(中時 )