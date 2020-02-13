自由中國號船體閒置宮廟後方，僅以帆布遮蓋、深鎖在鐵皮柵門內。（海大提供／許家寧基隆傳真）

海大與張榮發基金會攜手打造「船舶園區」預計6月自由中國號將可華麗重現。（海大提供／許家寧基隆傳真）

台灣第一艘橫渡太平洋紀錄的木造帆船「自由中國號」，65年前從基隆橫渡至美國舊金山寫下歷史新猷，8年前船體自被運回基隆，修復後僅蓋上帆布就一直閒置在宮廟後方，國立海洋大學決定移置校園保存，讓這艘具超過百年的古帆船重現在國人面前。

自由中國號在1890年建造於清政府的馬尾造船廠，原名「勝孝利號」，全長23米、寬5.2米、不含桅杆高4.9米、船速3.7浬，主要航行於大陸沿海與台灣海峽間，為現存最悠久以中國傳統工法製造的風力木造帆船。

海大指出，1955年船長周傳鈞和數名台灣船員集資購船，「基隆號」4月從正濱漁港出發，後更名為「自由中國」號，花114天抵達美國舊金山，創下台灣首艘華式風帆船橫渡太平洋創舉，並在該港區29號碼頭豎立1座紀念碑，記錄這段艱辛歷程。

校長張清風說，該船2009年在美國被發現並面臨拆解命運，事蹟揭露後，引起各界關注搶救，歷經3年運返基隆，並在2015年完成修復，但因各種因素，至今船體閒置在八斗子福清宮後方，僅用黑帆布遮蓋、外面還以鐵皮柵門圍住，相當可惜。

海大積極接手推動後續展存計畫，獲得文化部支持，預計月底將船體運至海大商船學系館外靠舊北寧路側，並與張榮發基金會攜手打造「船舶園區」預計6月揭幕，這艘具有歷史文化意義的古老帆船，讓民眾感受到保存海洋文化的重要性。

(中時 )