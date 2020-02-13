新型冠狀病毒感染的肺炎疫情暴發後，大陸多地區採取了最嚴格的疫情防控措施，進出社區、商超、交通站點等實行一人一登記，便於官方掌握居民出入動態，一開始用傳統的紙、筆登記方式，現在擔心共用筆不衛生，直接改成「掃二維條碼」登記制。

大陸河南省一社區負責疫情防控工作的王先生說，最初是社區提供紙筆，方便住戶留下資訊，但工作人員有時還要上門登記，承擔著較大的感染風險，現利用掃碼輸錄資訊，為社區居民帶來了便利，提升了社區閉環管理的效率，他認為，「技防」還可以使數據快速匯整，有利於政府部門的決策管理。

從人工紙筆登記到掃碼輸錄資訊，這種大數據「智能防疫」模式正被運用到大陸多地的基層防控工作中，以鄭州為例，自2月10日起，當地政府正式啟動健康登記線上管理系統，對全市10861個小區的居民健康狀況線上歸類。

鄭州李先生表示，以前共用一支筆，存在感染風險，特別是去超市，人們排隊填寫健康資訊，他總是兩難，不寫進不去，寫了又覺得不衛生。

鄭州此次上線的智能登記系統，並非僅社區人員採集一項，在高速公路卡口等一些城市入口處，均設置了「來鄭人員健康登記」掃碼。

10日起，鄭州部分企業陸續復工，為使防疫工作可控可溯，當地企業員工健康資訊登記也同步上線，這套需員工每日健康打卡的系統，有效幫助當地政府對復工企業的疫情防控智能化動態管理。

(旺報 )