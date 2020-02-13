新北市蘆洲63歲魏姓外婆疑似長期凌虐6歲楊姓男童，不僅限制他進食，且經常拿剪刀、拖把等物毆打出氣，楊童遭虐半年來骨瘦如柴、遍體鱗傷，去年10月31日，魏姓外婆再次對楊童施暴，造成楊童嚴重顱內出血倒地，送醫後仍不治身亡。魏姓外婆聲稱，楊姓男童被阿公附身，希望趕走阿公，才會毆打楊童；新北地檢署偵結後，依凌虐幼童發育致死罪將魏女起訴。

起訴書表示，魏姓外婆從去年2月就開始對楊姓男童限制飲食，且不時會拿背棒握把、剪刀、拖把握把毆打男童，楊童遭持續凌虐半年多，去年10月31日魏姓外婆再次施暴，導致男童顱內出血、出血性休克，送醫後宣告不治。

蘆洲分局調查後發現，屋內抓背棒握把、剪刀、拖把握把等處皆有採集到楊童血跡，更證實男童生前曾遭毆打事實。

魏姓外婆聲稱，會打楊童是因他調皮，另一部分則是認為楊童阿公附身在他身上，為了趕走阿公，才會毆打男童。

新北地檢署偵查後認為，魏姓外婆涉凌虐未滿18歲人之犯意，情節重大，依涉犯凌虐幼童發育致死罪對魏姓外婆提起公訴。

(中時 )