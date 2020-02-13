因新冠肺炎疫情擴散，淪為國際人球的郵輪「威士特丹號」今（13）日終於停靠柬埔寨，針對各國都拒收這艘郵輪，柬埔寨卻反國際趨勢而行，柬埔寨總理洪森（Hun Sen），表示，他此舉是想打破世界對新冠肺炎的「恐慌症」。

載有1,000多位乘客的荷美公司旗下郵輪威士特丹號（Westerdam）今日終於停靠柬埔寨施亞努港。

柬埔寨英文媒體《高棉時報》（Khmer Times）報導，柬埔寨總理洪森昨（12）日接受Freshnews專訪時表示，許多國家都禁止威士特丹號停靠，唯獨柬埔寨允許，是希望消除世界各國對新冠肺炎的恐慌症。

「我之前說過，比病毒更可怕的是『恐慌症』，而不是病毒本身」，他說，「柬埔寨不會歧視任何民族，只要有人需要，我們會積極參與人道協助。」

「我們需要互相説明、共同合作，在郵輪上的人需要救助，柬埔寨不會歧視任何民族。柬埔寨不只和中國合作，也會和全世界所有國家合作。」他補充，「人道主義協助是無國界的，我們需要幫助那些需要幫助的人。」

針對柬埔寨讓威士特丹號停靠，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示感謝，他在致函柬埔寨的信件中指出，「這是我們一直以來呼籲的、國際合作的範例」，「疫情爆發會為人類帶來最好及最壞的事」，「污辱個人或是整個國家無濟於事，只會帶來傷害。」

(中時電子報)