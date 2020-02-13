情人節是男男女女上街曬恩愛的好日子，除了吃大餐、送禮物，不如一起來基隆超夢幻景點打卡放閃當一對網美情侶。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

情人節是男男女女上街曬恩愛的好日子，除了吃大餐、送禮物，不如一起來基隆超夢幻景點打卡放閃當一對網美情侶。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

情人節是男男女女上街曬恩愛的好日子，除了吃大餐、送禮物，不如一起來基隆超夢幻景點打卡放閃當一對網美情侶，基隆市政府觀銷處為了讓大家玩得安心又開心，特別規劃多條旅遊行程，讓大家安心旅遊甜蜜放閃，單身的朋友們也不孤單，加碼推出情人節打卡抽獎活動，準備了特別獎項給單身的人喔。

觀銷處長曾姿雯表示，今年2020西洋情人節諧音「愛你愛你西洋情人節」，推薦情侶們把握這個終身難得的機會，攜手另一半來一趟基隆放閃之旅，於2／14、2／15、2／16三天，只要到虎仔山休閒咖啡館浪漫LOVE打卡牆、苓蘭生態農園甜蜜兔兔格子牆、和平島公園天使向海步道或東西岸旅遊服務中心，拍照上傳基隆旅遊網臉書活動專頁，就有機會獲得限量10組好禮成雙的旅行收納盒；單身的朋友也別擔心，市府特別提供加碼獎項郵輪造型頸枕限量5份，讓單身的你擁抱暖心抱枕過情人節。

和平島公園更加碼推出Follow Me To Heping—情人節限定活動，即日起至3月14日到和平島公園天使向海步道拍下屬於情侶的「Follow Me」牽手照，即可享園內各店家情人節專屬優惠，包含島嶼物舍「想聽你心裡的話」小禮物、二樓小嶼、藍食謐境、樂品喜塘、雷達站咖啡所有飲品品項第二杯半價等。

情人節是男男女女上街曬恩愛的好日子，除了吃大餐、送禮物，不如一起來基隆超夢幻景點打卡放閃當一對網美情侶。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

以下為基隆市政府觀銷處精心推薦的六條必遊旅程，供民眾選擇：

＜歐式浪漫愛情之旅＞

正濱漁港色彩屋→阿根納造船廠→和平島公園【天使向海步道】→潮境公園

＜文藝伴侶輕鬆小旅＞

白米甕砲台→基隆燈塔→虎仔山步道→虎仔山休閒咖啡館【浪漫LOVE打卡牆】

＜七堵綠色芬多精之旅＞

苓蘭生態農園【甜蜜兔兔格子牆】→富民親水公園→七堵美食圈

＜甜蜜蜜暖暖輕旅行＞

暖暖火車站【暖暖站牌】→暖江壺穴→暖暖老街→百年幫浦間→暖暖美食圈

＜輕鬆愜意散步之旅＞

外木山→【情人湖濱海大道】→大武崙沙灘→湖海灣

＜只想幸福肥小旅行＞

【孝三路三角窗麵店→基隆廟口→遠東泡泡冰→周家蔥油餅→林家豬腳】

(中時 )