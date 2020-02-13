新冠肺炎疫情延燒全球，生活中的正確清潔，成為大眾關注的焦點，《地球黃金線》邀請達人、專家來教導汽車消毒，提醒民眾洗完車別忘了清潔汽車內裝，尤其排檔桿、音量鍵、安全帶、方向盤、置杯架等地方其實最容易藏有細菌。節目中更傳授大家正確車內清潔方法，生活玩家錢毅即將當爸，為迎接小公主到來，平時最在意車內地墊；專業試車手ANDY老爹會選用空氣清淨機來為車內空氣品質把關。節目邀來的計程車司機則表示，車隊近來有宣導加強車內消毒和清潔，乘客一下車，他也會先開窗通風。

近來全民瘋口罩，主持人蘇宗怡表示，因為家人平時就有買口罩習慣，所以本就有備著，而且有選擇困難症的她，連同一款鞋子或衣服都會買不同顏色，因此遇上口罩品牌一次推出多種顏色，常有「所有顏色全包了」情形發生，「那時還被我先生唸，說我沒事買口罩幹嘛？」沒想到現在因為疫情關係，這些口罩剛好派上用場。

現在許多民眾關心疫情變化，她透露周遭友人倒是都很冷靜，她的醫生朋友更從一開始就不斷提醒大家「不要過度恐慌」，加上防疫單位也告訴大眾，台灣現在沒有社區感染，因此疫情爆發至今，她表示：「家裡有，就珍惜著用，沒特別去買口罩。」

(中時 )