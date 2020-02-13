受新冠肺炎疫情影響，大陸多劇場閉館，不過浙江省文藝院團閉門不「謝客」，近期推出大陸話劇《秋水山莊》、舞劇《風從海上來》、崑劇《十五貫》等劇線上看，以前要賣票的劇，現在都能在手機上免費觀看，畫質也很清晰，至今已有越劇、音樂會、話劇、京劇與崑劇等，網路點擊量達50萬人次，民眾足不出戶，便能欣賞，許多大陸網友表示宅在家不怕沒事做了！

1月24日，浙江各地陸續取消了2020年新春文化旅遊活動，隨即，該省多地電影院、圖書館、文化館和博物館等文化單位宣布閉館。

浙江演藝集團黨委副書記李巧玲表示，許多劇場早已取消了2月份的所有演出，且演出需提前3個月組織，所以4月份、甚至6月份的部分演出也取消了，要度過這一藝術寒冬，需要更好利用網路。

當前，江省文藝院團選擇了兒童劇《國學小戲班》、話劇《秋水山莊》《志摩有約》和適合老中青的話劇《赤子》在線上播出，希望給不同年齡段的觀眾帶來不同的文化體驗。

此外，相關數據顯示，疫情期間，浙江圖書館數字資源訪問量347萬次、電子書閱讀21.4萬次，較往年增長約1.5倍；浙江省文化館與17家文化館已聯合開展9場鄉村春晚聯動直播，觀看總人數達464.45萬人次。

浙江省文化館相關負責人黃芸說，閉門期間，一樣希望能為人民服務，為更多的人提供線上文化盛宴。

(旺報 )