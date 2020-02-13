政院擬發振興抵用券，網友看法。（取自PTT）

因應武漢肺炎衝擊產業紓困，經濟部擬提出20億元的酷碰折扣（抵用券），行政院發言人Kolas說，抵用券絕對不是人人都有的消費券。PTT網友稱，只有817能超過765、時空背景不同啦！

行政院會今天討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，其中經濟部對內需型產業推出上百億的紓困方案，包括疫情結束後推出新台幣20億元的酷碰折扣（抵用券），刺激消費。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）解釋，抵用券不是消費券，而是民眾要搭配交通部陸續推出的國民旅遊方案使用，日前的夜市券就是一種例子。必須要能同時刺激住宿、運輸、餐旅業的夜市、商圈、餐廳抵用券。

至於抵用券推出的規模、時機、如何使用；王美花說，抵用券原先是提20億元的規模，但因為整體特別預算才600億元，所以抵用券的部分要細談後，才知道會提多少。

王美花指出，行政院長蘇貞昌同意抵用券的規劃；會在商圈、夜市、餐廳做抵用券，等到疫情緩和後推出；由於目前還在防疫階段，經濟部將會配合指揮中心，看什麼時機推出抵用券，讓民眾出來多消費。

王美花也解釋，抵用券是「消費者消費、政府幫你折價」的概念，要消費才有抵用，「方向是刺激未來更多的消費」；等疫情緩和時，政府將大力推動抵用券。

王美花進一步解釋，抵用券不是面額的概念；她舉例，抵用券比較像消費者去餐廳消費花了1000元，可以折抵100元或200元，折抵的部分由政府負擔，這是初步想法。

至於抵用券是否會採取數位方式，藉此提升行動支付普及。王美花說，抵用券規劃設計過程中也有提出要不要推廣、綁定電子支付，不過仍要考慮中小型企業、夜市、商家的現實狀況，目前經濟部都還在規劃中。

PTT網友稱，「只有817能超過765」、「時空背景不同啦！」「馬蔡本來就差不多」、「蔡英文：消費券是煙火政策」、「那當初是在罵幾點的」、「馬英九不行，英皇可以」、「菸粉又吃了一記悶棍」、「菸粉表示真香」、「吾媓萬歲萬萬歲」！

(中時電子報)