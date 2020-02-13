政府統一徵調國內口罩工廠產量，針對疫情分配，結果卻漏掉中小工廠，導致這些公司私自販賣口罩被人檢舉遭沒收入，落了個姥姥不疼、舅舅不愛窘境。對此經濟部表示，已經對這些中小口罩公司進行盤點篩選，今明兩天就會對幾十家中小廠發出徵用書，統一採購徵用。

全台灣有80家口罩工廠領有衛福部發出合法許可證，新冠肺炎疫情爆發後，政府在上月底發出統一徵購令，但只先鎖定大型口罩工廠，共徵收29家數量，其餘51家卻成化外之民。導致小工廠私自對外販售卻遭檢舉沒收，有的則是抱怨政府既不採購，想買原料也缺乏，處境窘困。

經濟部工業局副局長楊志清解釋，當初徵用時間較倉促，且須派駐人力駐廠，所以只先針對大型口罩工廠發出徵用書。不過已注意到這個情況，這陣子有對這些中小口罩工廠實地查訪，過濾掉已沒有實際工廠，或者是貿易商形式者，剩下約有幾十家，今明兩天就會發出徵用書，將其納入政府統一徵用採購。

至於徵用中小廠後，是否可以紓解目前口罩之荒，乃至政府不需要購買到60座機台去生產口罩。楊志清說，要看徵用後其生產能量再來了解，不過這些工廠數量應該都不大。

(中時 )