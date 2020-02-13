依據內政部統計，新竹縣去年65歲以上人口約7萬1千多人，占全縣人口比率12.6％，為了擴大長照服務且更便民，新竹縣政府衛生局長照中心14日起新增網路電話2線席位，服務項目含「長照四包錢」，提供4大項給付諮詢及協助，讓有需要的家庭照顧者詢問。

新竹縣長楊文科表示，1966長照服務專線，是提供民眾申請政府資源協助，並降低照顧者的負擔與辛勞，縣內有65歲以上失能老人、55歲以上之失能原住民、日常生活需要他人協助的獨居老人或衰弱老人、50歲以上失智症患者，或日常生活需協助的身心障礙的家人需要長期照顧，即可撥打1966尋求協助與諮詢，進入語音選單後，可選擇北部地區、新竹縣，轉接至新竹縣長期照顧管理中心，電話前5分鐘免費，周一至周五上午8點30分至12點、下午1點30分至5點30分提供服務。

新竹縣去年度撥打1966專線並符長照補助對象者為255人，長照中心表示，接獲電話諮詢後，將派專人了解申請人是否符合資格，若符合者，會派照顧管理專員前往居家評估，並依需求提供照顧計畫，說明政府補助額度，協助需要者找到合適的長照資源，僅需負擔部分金額，即可獲得服務。

「長照四包錢」服務包含「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」，前兩者依據失能等級，給予不同補助金額，其中「照顧及專業服務」，依失能程度2至8級補助約每月1萬元至3萬6千元，自負額最高為16％，交通車則依遠近，失能第4級以上，給予每月1680元至2400元。

另外，輔具及居家無障礙環境改善服務，包含居家生活輔具購置或租賃、依需求作居家無障礙空間改善，每3年最高3萬元。喘息服務則提供社區喘息服務、居家喘息服務、機構喘息服務，讓家庭照顧者得以休息。

(中時 )