積極調整產品結構，朝平均單價較高的運動盤訂單增加，聚陽（1477）1月營收雖受春節假期、工作天數減少影響而有衰退，不過1月的稅前淨利2.1億元，年成長仍有4.88%。聚陽指出，受疫情影響，今年營運的不確定性雖增加，但在印尼新產能加入、平均單價較高的運動盤出貨比例提升下，還是保守、審慎樂觀看待。

聚陽指出，以手中訂單能見度來看，今年新客戶約四至六名，這對上半年營運成長有正向推動。而印尼兩座新工廠投產後，預估新增產能至少成長一成。

繼中美貿戰，新冠肺炎疫情，全球品牌客戶將訂單轉移到東南亞的趨勢更加確定，聚陽認為，這對公司後續接單的增加是有利的。

聚陽有4％的產能在中國大陸，但早在疫情發生時，聚陽就已有準備，透過產能分散生產來降低營運衝擊。

雖96%以上的產能在東南亞、非洲等地區生產，不受疫情影響；不過，近期新冠肺炎讓東南亞地區紡纖原料供應增添風險，主要是當地供應鏈有少部分料源來自大陸供應商，受大陸地區產線停工衝擊，東南亞地區的紡纖供應鏈是否會有原料供應短缺的問題，聚陽指出，會預先評估、準備，確保原料不缺。

(工商 )