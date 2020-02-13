長短纖廠得力(1464)13日公告，大陸子公司杭州得力紡織已取得當地主管機關核准，於2月15日復工。得力指出，目前7成以上的產能在越南及台灣，在產線全開下，整體營運所受的影響極小。

得力1月合併營收8.12億元，年增6.64%。

得力指出，1月雖逢春節假期、工作天數減少，不過，營收還比去年同期還增加，就是占4成產能的越南生產基地所貢獻。

大陸杭州廠復工，得力指出，預期可減少對2月營運的衝擊。而公司也有替化方案，大陸原料改由越南地區替代，或由台灣出貨。

目前手中訂單量已到第二季，得力指出，由於新冠肺炎疫情對整個紡纖產業的影響、市場供應鏈的缺料衝擊，目前尚無法確定。因此，得力已強化越南、台灣產線的產能利用率及替代力，以降低對整體營運的不確定性。

新冠肺炎疫情導致出貨延遲，得力指出，目前已與客戶端及供應商取得溝通共識，對全年的營收獲利影響程度會降到最低。

(工商 )