韓劇《我的全像情人》男女主角尹賢敏、高聖熙日前接受專訪，尹賢敏開心透露三個月前才到過台灣參加台日韓明星棒球賽，難忘台灣球員的熱情以及台灣美食。兩位演員還在受訪時獲得來自台灣的麻將「發」一卡通伴手禮，直呼好想趕快到台灣玩。

尹賢敏和高聖熙得知「發」和韓語「大發」有類似的含意，象徵新戲大發，相當驚喜。（圖／Netflix提供）

《我的全像情人》描述孤單的女子韓素妍（高聖熙 飾）遇到全世界第一個全像人工智慧「霍洛」（尹賢敏 飾），竟意外讓「霍洛」成為了她生命中的完美伴侶，但也因此遇到了以自己外貌打造「霍洛」的天才科學家高蘭圖（尹賢敏 飾），開啟了這場不完美的愛情。

明天就是情人節，尹賢敏、高聖熙接受台灣Netflix的訪問時，應景祝福台粉情人節快樂，不過「韓國歐巴」尹賢敏似乎有點「不稱職」，不知道要怎麼比手指愛心而笑場。兩人隨後應要求畫出自己的理想型，再看對方畫的跟自己有幾分相似，高聖熙忍不住吐槽尹賢敏說，本來偷看尹所畫的圖案時還覺得跟自己有73%像，結果看到完成品之後卻給了37%、只有髮型像的結論。不過在隨後的拍立得時間中，尹賢敏也「反攻」頻頻感嘆自己拍的成果簡直就是藝術品，還搖頭嘆息高聖熙很不會拍照。

而尹賢敏除了是演員之外，也是韓國HAN STAR 明星棒球聯隊的成員之一，他開心表示，去年11月隨球隊到台灣參加「2019亞洲盃臺灣韓國日本演藝明星棒球公益經典賽」，覺得台灣人很親切，也難忘台灣棒球隊成員的熱情，感謝當初他們帶著韓國球員們去吃美食還一起喝啤酒，讓台灣行留下開心的回憶。而高聖熙雖然還沒造訪過台灣，但與尹賢敏一起獲得了來自台灣的麻將「發」一卡通，讓她直呼想趕快去台灣玩。《我的全像情人》全季12集已在Netflix全球190個國家同步上線。

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(中時電子報)