《店頭市場》彭博巴克萊美元投資等級公司債指數，審查通過 17:392020/02/13 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審查通過復華投信申請之「彭博巴克萊1至5年期美元投資等級公司債(不含新興市場)指數」之指數資格。 櫃買中心表示，該指數係衡量美元計價1至5年期投資等級公司債券市場(排除新興市場國家)之績效表現，目前該指數由569檔成分債券所組成，平均剩餘年期為2.8年。 (時報資訊) #指數 #彭博巴克萊 #投資等級公司債 #審查 #5年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤後解析》台積擺尾，台股守住11550 15:062020/02/10 財經 美股恢復反彈 標普和那指收新高 07:272020/02/11 國際 阿里巴巴傳被排除在港股通外 股價跳水 11:422020/02/11 財經 強壓沙發「逼脫底褲」！ 地方媽媽被兒子10多年好友性侵 22:482020/02/11 國際 富邦投信 申請三檔ETF標的指數認可 04:102020/02/12 證券．權證 《生醫股》智擎合作夥伴，獲美FDA適用於頭頸癌快速審查資格 08:012020/02/12 財經 陸港觀盤－「疫」情下的投資契機 中小型指數反彈最強 04:102020/02/13 全球財經 熱門股－智擎 新藥報喜爆量漲停 04:102020/02/13 證券．權證 市場信心增強 美股創歷史新高紀錄 07:172020/02/13 國際 國會審查直播 超胸妹意外成亮點 15:302020/02/13 日常 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 全球航空業崩潰！新冠肺炎衝擊 春秋航空「超殺機票」只要27元 - 財經 護國神山穩了！台積電首列全球伊斯蘭指數 - 財經 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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