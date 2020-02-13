櫃檯買賣中心上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審查通過復華投信申請之「彭博巴克萊1至5年期美元投資等級公司債(不含新興市場)指數」之指數資格。

櫃買中心表示，該指數係衡量美元計價1至5年期投資等級公司債券市場(排除新興市場國家)之績效表現，目前該指數由569檔成分債券所組成，平均剩餘年期為2.8年。

(時報資訊)