基隆市東岸高架橋為維護橋樑結構安全，於4年前就公告大貨車以上車輛禁止行駛，但仍有車輛違規行駛上去。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市東岸高架橋為維護橋樑結構安全，於4年前就公告大貨車以上車輛禁止行駛，但仍有車輛違規行駛上去，因此基隆市警局為落實執法，於去年由交通部補助新臺幣400萬元，建置全國首創能夠自動辨識大貨車以上車種違規行駛執法系統，並自今年2月1日起正式執法取締。

市警局交通隊統計單單這一個月1日至9日，系統共計偵測到119件大貨車以上車種違規行駛行為，其中大貨車113件最多、拖車及曳引車6件，與108年全年取締125件相較，顯示以往駕駛人多半抱持警方無法不分晝夜派員取締的僥倖心態，仍持續違規行駛高架橋，更發現常有同一車輛一日多起違規行駛，如今執法系統可全日24小時不間斷監控及取締，取代傳統現場製單所耗費的警力，也將再無漏網之魚。

交通隊更呼籲大貨車以上車種駕駛人，請務必遵守交通規則，切勿再擅自行駛東岸高架橋，違者將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定（不遵守公路或警察機關，依第5條規定所發布命令）處新臺幣900元以上、1800元以下罰鍰。

(中時 )