◎政院擬發振興抵用券 國民黨及民眾黨喊支持

因應新冠肺炎造成產業衝擊，行政院提出紓困振興方案，擬發放振興抵用券。國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今上午拜會民眾黨團，兩黨對於發放振興抵用券大方向支持，民眾黨團幹事長高虹安表示，行政院應重視總發行量及回收機制。蔣萬安則說，樂於看見行政院與民進黨，願意採納國民黨團提出的制定紓困特別條例，用特別預算方式協助大家度過難關。

◎韓國瑜赴行政院會 求援三物資

高雄市長韓國瑜今（13）天罕見現身行政院會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，韓國瑜主要是針對公務用的防疫物資口罩，酒精、耳溫槍，希望中央能提供補充。

◎槍手當街開7槍狙殺 男中彈送醫

19歲李男13日下午持槍前往新北市泰山區明志路2段民宅，朝34歲張姓男子連開7槍，張男髖骨慘中2槍被送往輔大醫院救治，目前無生命危險。開槍的李男下午二時前往新莊分局投案，林口警方現正釐清案情中。

◎特訓有用 陽岱鋼紅白戰開轟

日職巨人隊舉辦隊內紅白戰，陽岱鋼前2戰出賽表現不佳，今日未在先發名單內，不過他在比賽中段替補上陣，並在5局上半敲出今年個人首安，也是一發飛向右外野的2分砲，讓監督原辰德露出笑臉。

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(中時電子報)